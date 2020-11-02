Son dakika... CHP Genel Merkezi'ni kızdıran mesajlar! Şero sustu...

CHP’nin Söğütözü semtindeki Genel Merkez binasının inşaatında bulunan ve binanın hizmete girmesinin ardından partinin kedisi olan Şero adına, 2014 yılında Twitter hesabı açıldı. 2 bin 627 takipçisi olan Twitter hesabı, 6 yıldan bu yana ilgiyle izlendi. Ancak hesaptan son zamanlarda parti yönetimine yönelik dozu artan politik eleştirilerin de gelmesi, Genel Merkez’i kızdırdı.

‘YA KAPAT YA DEVRET’

Edinilen bilgiye göre geçen ay parti yönetiminden, kendisi de partili olan Twitter hesabının editörüne, eleştiren mesajlar nedeniyle uyarılar gelmeye başladı. Nüktedan eleştirel mesajların devam etmesi üzerine bu uyarıları, “Hesabı ya bize devret ya da kapat” baskısı izledi. Ancak sitenin editörü, hesabı kapatmayı da devretmeyi de reddetti. Bunun üzerine hesaptan, “Günaydın, genel merkezde koltuğu olsa adını buraya yazamayacak arkadaşlar bana ayar vermeye kalkıyor” ve “Bana hiç kızmayın. Ben kediyim. Benim görevim yattığım yerden yanlışı göstermek” mesajları paylaşan editör, baskıların artması nedeniyle dün Twitter’da sero_chp adresinden bir editör notu yayınlanarak, hesabın durdurulduğu açıklandı. Notta şu ifadeler yer aldı:

“Yaşlı kedimiz Türkiye’nin gündemine ayak uydurarak zor zamanlar yaşıyor. Sıklıkla veterinere gidip geliyor. Hareketleri gün gün yavaşlıyor. Bu gidişat sosyal medya hesaplarına da yansımış durumda. Dil ve söylemin eskiye göre daha sertleştiği daha doğrusu parti yönetimini memnun etmediği bir aşamadayız. Bir süredir editörün attığı tweet’ler açık şekilde memnuniyetsizlik yaratıyor. Anladığım kadarıyla parti yönetimi, 31 Mart sonrası ufak tefek eleştirilere dahi tahammül göstermek istemiyor. İktidara yürüdüklerine inandıkları için bu yola saygı duyuyor ama buna ikna olamıyorum. Bugüne kadar gösterdikleri tahammül için kendilerine teşekkür ediyor artık hesabı durduruyorum. Kendilerinden Twitter ile bir yazışma yapıp, hesabı kapattırmalarını diliyorum. Yolları açık olsun. Sevgi ve umutla editör.”

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ

Şero hesabı, 2015 yılında da CHP’nin parti logosu olan bütün hesapların kapatılması için Twitter’a başvurmasına tepki olarak kapatılmış ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girerek, “Siz devam edin” talimatı üzerine yeniden açılmıştı. CHP’nin kedisi Şero, “politik maskot” olarak internetteki bilgi kaynağı Wikipedi’de de yer alıyor.

KIZDIRAN MESAJLAR

Şero hesabından paylaşılan ancak parti yönetiminde rahatsızlık yaratan bazı mesajlar şöyle:

- Şu anda iktidarda olduğumuzu düşünemiyorum. (Gerçi başka zamanlarda da düşünemiyorum)

- Selin Sayek Böke’nin yayınından beri çok fazla telefon aldık. Sosyalizme geçeceksek faturaları ödemeyelim diyen var.

- Meclis grubu Twitter performansı:

Sabah: Önemli günleri kutlamak,

Öğlen: Kendini haber yapan web sitelerini rt’lemek,

Akşam: Hashtag çalışmasına katılmak.

- (Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından) Umudunuzu kırdığımız için özür dileriz, isterseniz gidebilirim.