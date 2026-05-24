Son dakika: CHP genel merkezinde tahliye gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bölgeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile genel merkezde bulunan partililer arasında tansiyon yükseldi.

CHP GENEL MERKEZİNDE KAPILAR KİLİTLENDİ

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt CHP genel merkezinin önündeki son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde sıcak anlar yaşanıyor, kapılar kilitlendi. İçeriden gelen maddeler var. Ekipler çevrede bekletiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının da olduğu ekip içeri girmek için dışarıda bekliyor.

Milletvekili Hüseyin Yıldız da dışarıda bekliyor. Şu an çevik kuvvet ekipleri de caddenin karşısında konuşlanmış durumda. Süreci yakından takip ediyoruz. İçeriye Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin girişine izin verilmiyor. Hüseyin Yıldız, ‘Arkadaşlarımızla konuşmaya geldik lütfen sakin olun.’ dedi. Bursa milletvekili Orhan Sarıbal da kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Tartışmalar var iki grup arasında.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN EMNİYETE TAHLİYE TALEBİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in binanın tahliye edilmesi için emniyete yazısı sonrası polis ekiplerinin buraya yönlendirildiğini ifade edelim. Güvenliğin yanı sıra gelen yazılı talep sonrası binanın tahliyesi için polis ekipleri geldi.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Tansiyon yükseldi. Kapılar açıldı ve iki taraf birbirine su fırlattı. Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın otobüsün üzerine çıkması sonrası sözlü atışma da yaşandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ara bulucu rolü ile Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP genel merkezini ziyaret etmişti.





ÖZGÜR ÖZEL, GÖREVLERİ DÜŞEN CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI

CHP Genel Merkezi'nde Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıya ilişkin parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını duyurması beklenecek.

Bu gerçekleşmediği takdirde Kurban Bayramı'nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacak.

CHP Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan'ın doğrudan veya PM'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırması, olağanüstü kurultayın ise en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.

