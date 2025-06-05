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Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e suç işlemeye tahrik ve kamu görevlisine hakaret suçlarından yeni soruşturma

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#CHP#Ankara#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 11:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Özel hakkında dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Özgür Özel hakkında dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

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#CHP#Ankara#İstanbul

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