Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Size mücadele vadediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum.



Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum.



Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum! pic.twitter.com/U8FkWBdFQ4 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026

“KARARI TANIMIYORUZ, KABUL ETMİYORUZ”

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Saray’ın yargısının hukuksuz kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Demokrasiye yönelik bu müdahaleye karşı tüm üyelerimizi babaocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve Genel Merkezimize çağırıyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam.” İfadeleri kullanıldı.