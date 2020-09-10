DHA
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Son dakika... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nce (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir" denildi.
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