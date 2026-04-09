Son dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

CNN Türk Muhabiri Doğa Başak Öztürk detayları anlattı;

"Soruşturma kapsamında daha önce oğlu Fırat Erkol da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Fırat Erkol’un, dosyada sanık olarak yer aldığı öğrenilmişti. Bu sabah saatlerinde ise CHP Ankara il başkan Ümit Erkol İzmir’deki kooperatifi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir’deki kooperatif soruşturmasını aslında yolsuzlukla ilişkili olduğunu biliyoruz. Dosyada kooperatif faaliyetleri ile ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüphelileri hakkında görevi kötüye kullanma, denetim görevinin ihmali ve zimmet suçları sebebiyle işlem başlatıldığı öğrenilmişti daha önce açıklanmıştı.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatıldığı da belirtiliyor.

Süreç kapsamında önce Fırat Erkol gözaltına alınmış, serbest bırakılmasının ardından bu kez babası Ümit Erkol hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır. Gelişmelere ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor."

