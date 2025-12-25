×
Son dakika... Cezaevinden tahliyeler başladı! Bakan Tunç duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 13:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevinden tahliye işlemlerinin başladığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'inci Yargı Paketi kapsamında ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını, bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik.

31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda;
31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından;
3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,
3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

Bu düzenlemenin temel amacı;
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,
Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır."

#Tahliye Süreci#Adalet Bakanı#Düzenleme Yasası

