Son dakika: Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi: 2 yıl 1 ay hapis

Haberin Devamı

Fatih Balat Sahili'nde meydana gelen olayda Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniye kemeri takmadığı gerekçesiyle polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık attı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı'nın görüntüsünü çekti. Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.



GÖRÜNTÜYÜ İFŞA ETMEKTEN DAVA



Tarlacı, uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tarlacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.