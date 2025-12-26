Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar: 455 bininci konut teslim edilecek

Haberin Devamı

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sevinçle ayağa kalıyor, sokaklarıyla, esnafıyla, vatandaşı ile yarın çok daha mutlu olacak, çok daha güvenle huzurla geleceğe bakıyor. Hepimizin 6 Şubat’ta hatıralarının olduğu bir mekan, bütün basın kuruluşları canlı yayınlarıyla buradaki enkazın büyüklüğünü tüm dünyaya aktardınız. Hepimizin birlikte ağladığı ortam vardı. Meclis Binasının yıkılığı, yanındaki hanın göçtüğü, tarihi PTT binasının yerle bir olduğu bir yer, Atatürk anıtımız, belediye binamız yerle bir olmuştu. Yanımızdaki Meclis binamız Hatay’ın bağımsızlık sembolü, 1927’de Hatay burada kuruldu, yine bu binada Hatay anavatana katıldı, burası Hatay’ın kalbi. Büyük bir yıkımın ardından şehirleri ayağa kaldırmak, üretimi ile istihdamı ile yeniden inşa etmek nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve afetzedelerimizle gurur duyuyoruz. İlk günden beri bize inandılar, bizi yalnız bırakmadılar. 11 ilimiz hep yanı başımızda bizi desteklediler. Herkes gelsin görsün istiyoruz, Hatay nasıl ayağa kalkmış, devletimiz ne yapmış. Bu bizim acımız, sevincimiz de hepimizin olsun, nasıl o gün birlikte ağladıysak bugün birlikte sevinelim. Buralar çökmüştü, deprem sonrası bilim insanlarımızın fikirlerini aldık. Asi Nehri'nin yanında olması nedeniyle zemin iyileştirmesi yaptık Atatürk Caddesinde. Bu binaların enkazlarının kaldırılması 7-8 ay aldı, buradaki bazı binalara 6 ay önce başladık.

Haberin Devamı

"3 AYDA BİTİRDİĞİMİZ YERLER VAR"

Buralar çökmüştü, deprem sonrası bilim insanlarımızın fikirlerini aldık. Asi Nehri'nin yanında olması nedeniyle zemin iyileştirmesi yaptık Atatürk Caddesinde. Bu binaların enkazlarının kaldırılması 7-8 ay aldı, buradaki bazı binalara 6 ay önce başladık. Kemal Paşa’da 3 ay önce başlayıp bitirttiğimiz yerler var. Zemin iyileştirmesi yaptık, mahkeme kararları vardı, bazı vatandaşlarımız rezerv alana girsin bazısı girmesin dedi, bir çok problem vardı. Milletimizin rızasını alarak yürüttük. İlk günden beri bize inandılar, devletimizin gücünü kudretini göstermememiz gerekiyordu. Nakış nakış işleyerek bu noktaya geldi. Sadece bina olarak bakmadık şehre bütün olarak baktık. Ekonomisini, iklim şartlarını, demografik yapıyı planladık, 'Hatay Hataylıların olacak dedik, başkası oturmayacak' dedik, çok özel bir şehir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bir çok dini, dili kültürü içinde barındırıyor. 11 il benim hemşehrim. Deprem bölgesindeki tüm şehirlere gittim, onların hemşeriliğini yapmaktan onur duyuyorum. Çocuklarımız, evlatlarımıza bırakacağımız bizim için bir onur ve ömür boyu taşıyacağımız bir madalya. Yarın 455 bin hak sahibini bu alanda misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada törenimizi yapacağız. Programda Cumhur İttifakı liderlerimiz, bakanlarımız ve milletvekillerimizle bu sevince ortak olacak. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, bunu hiçbir ülke başaramaz, bu kadar kısa bir sürede devletimiz başlarmıştır. Hak sahibi tüm vatandaşlarımız kurada evini almış olacak.





Haberin Devamı

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

'Yapamazsınız, bitmedi' diyenler oldu. Bugün geldiğimiz gibi Atatürk Caddesi ayağa kalktı, evlerimiz, işyerlerimiz bitti. İstiyoruz ki Hatay’ın kültürü yaşasın. Yöresel ürünlerle birlikte her daim bu cadde 7/24 yaşasın istiyoruz. Hem arkadaşlarımıza hem de belediyeye şu talimatı verdik: 'Burayı işletme bakımında 7/24 saat işleyecek hale getirin' dedik, uluslararası markaları buraya getirmek istiyoruz. Türkiye’de bu şehircilik anlayışıyla yapılmış hiçbir yer yok. Buralar bittiğinde, hizmet verdiğinde burası dünyanın en önemli cazibe merkezi olacak, bu ayrıntıları düşünerek yaptık.

"11 İLİMİZ YENİDEN AYDINLANACAK"

Haberin Devamı

Ulaştırma Bakanlığı’mız yolunu yaptı, Tarım Bakanlığı Asi Nehrinin ihyasını gerçekleştirdi, Sağlık bakanlığımız hastaneleri yaptı. Tüm bakanlıklar katkı sağladı. Milli Eğitim Bakanlığımız daha fazla okul inşa etti, yeşil alanlar genişledi. Buradaki alt yapı Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar, 11 bin km’lik bir alt yapı yaptık. Bu yerin altında, yağmur suyu kanalizasyon. Atık Su Arıtma Tesisi de yapılıyor. Yetimlere devletimiz sahip çıktı. Annesini kaybetmiş, 3 aylık bir yavrumuz hak sahibi oldu. Anne annesiyle yaşıyor, inşallah 18 yaşında evine kavuşacak. Burada birçok yetim ve yakınını kaybetmiş vatandaşımız var. Yetimlere devletimiz sahip çıktı. Annesini kaybetmiş, 3 aylık bir yavrumuz hak sahibi oldu. Anne annesiyle yaşıyor, inşallah 18 yaşında evine kavuşacak. Burada birçok yetim ve yakınını kaybetmiş vatandaşımız var. Yarın Cumhurbaşkanımız ile Meclis, Habib-i Neccar Camisi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, 75’inci Yıl Bulvarı açılıyor. Kemal Paşa Caddesi’nin sağlı sollu yaptık, Kurtuluş Caddesi de çok güzel olacak. Hatay’ın ışıklarını hep birlikte aydınlanacak, 11 ilimiz yeniden aydınlanacak. Çok uğraştık, iftiralarla uğraştık, yapamazsınız da dediler.





Haberin Devamı

"BUGÜN 11 ŞEHRİMİZ CHP’YE KALSAYDI ENKAZ HALİNDEYDİ"

Artık şehir ayağa kalktı, ışık yandı. Muhalefet de dönüp bir aynaya bakması lazım. Muhalefete de bu mutluluğa ortak oldun diyoruz, bu hepimizin şehri. Siz de bir dönüp aynaya baktığınızda, belediyenize, ben burada Hatay’ın kalkınması adına bir iş yapmadım diye kendinizi sorgulamıyorsunuz. Ulucami halen temel aşamasında. Bugün 11 şehrimiz CHP’ye kalsaydı enkaz halindeydi . Hani bedava ev yapılacaktı, hani buralara konutlar işyerleri yapılacaktı, neredesiniz, neden yapmadınız? Bu tartışmalar kimseyi bir yere götürmez. Muhalefet ve belediye başkanlarında doğruyu söyleyenler de var, bunlara da teşekkür ediyoruz. Hepsini çağırıyoruz, görüşlerini alıyoruz muhalefetiyle iktidarıyla. Kimse bizi ayırdı, ötekileştirdi diyemez. Burada herkesle bir bütün olduk, herkesi dinledik. O yerde yapılaması gereken neyse ihtiyaca ve talebe göre hayata geçirdik.