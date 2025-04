Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 3 bin kişilik tespit ekibi sahada

Haberin Devamı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Allah, ülkemizi ve milletimizi, yavrularımızı böyle afetlerden korusun diyorum. Değerli arkadaşlar, milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibari ile paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD'yla Kızılay’la, jandarmasıyla, sağlık birimleri ile emniyet birimleri ile tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde, İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler afatımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerimiz, gerekse şu an İstanbul’a nasıl yardım edebiliriz diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yeni arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.

"378 YAPISAL İHBAR YAPILDI"



Bir yandan bu çalışmaları yaparken diğer yandan da Türkiye’nin altını çizerek ifade ediyorum, AFAD‘daki bilim kurulunda hocalarımız da, yine bu konudaki etkin yetkin bilim insanlarımızla birlikte istişare ediyor. Onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda yine yapılması gereken her türlü iş işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir aziz İstanbul’umuz için alınmaktadır. Şimdiye kadar 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da binaların hasar tespitini hızla yapacağız. 3 bin hasar tespit ekibi sahada olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık.