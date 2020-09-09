Son dakika... Çetenin altından eskort yağması da çıktı! Otomobilini alıp tehdit etmişler... Şikayetçiler arasında o isimler de var

Kamuoyunda ‘FETÖ borsası davası’ olarak bilinen 61 sanıklı dava dosyasının 322 sayfalı iddianamesinde sanıkların işlediği iddia edilen 16 ayrı eylem yer aldı. Anılan eylemler arasında İzmir’de eskort olarak çalışan 3 kadının da yağmalanmasına ilişkin olaylar yer aldı.

Dava dosyasına göre, eskort olarak çalışan S. A., R. A. ile F. K. aynı evi paylaşıyordu. Bir tek yaşadıkları evin kirasını ödeyen kadınların kazançları kendilerine aitti. Bir süre eskort kadın ticareti yapan Alaattin İ. isimli biri S. A.’yı aradı. Alaattin İ., R. A. ile F. K.’nin daha önce kendisine bağlı çalıştığını, faizle para aldığını bu nedenle S. A.’dan kendisine para vermesini istedi. S. A. para verme talebini geri çevirince Alaattin İ., R. A. ile F. K.’yı tehdit etmeye başladı. S. A. kadınlara yönelik tehditler üzerine Alaattin İ.’ye 2 bin lira gönderdi. Bir süre kadınları rahatsız etmeyen İ., yeniden para istemeye başladı. Tehditlerinin dozunu artıran Alaattin İ., S. A.’ya “Kardeşini de anneni de öldürürüm” dedi.

‘KURTULDUK’ DİYE DÜŞÜNÜRKEN…

Korku dolu günler yaşayan S. A., bir tanıdığı aracılığı ile örgütün tutuklu üyesi Cenk Yılmaz’dan (35) yardım istedi. “Ben bu konuyu hallederim” diyen Yılmaz, Alaattin İ. ile görüşerek kadınları rahatsız etmemesini istedi. S. A. ve arkadaşları rahatladıklarını düşünürken bu kez Yılmaz para istemeye başladı. S. A. bu durumu ifadesinde “Cenk araba kiralayacağından bahisle benden 7.500 TL para istedi. Bende 'Param yok' diyerek bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. Kendisi ısrar edince istediği parayı taksitle ödeyebileceğimi söyledim” sözleri ile anlattı.

Yılmaz bir süre sonra örgütün bir diğer tutuklu üyesi Kadir Çetmi (34) ile üç kadının yaşadığı eve gidip gelmeye başladı.

ÖNCE DARP SONRA GASP

Bir süre sonra Yılmaz tarafından evinde darp edildiğini söyleyen S. A., taksitlerini ödemeye devam ettiği BMW marka otomobilinin de zorla elinden alındığını anlattı.

S. A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Birkaç gün sonra Kadir evime gelerek beni Menderes’teki çiftlik evine götürdü. Yolda Cenk’i de aldık. Cenk bana burada isterse 200 veya 300 bin lira borç çıkarabileceğini, ödemezsem yüzümü kesip zarar vereceğini, F.’nin yaşı küçük olduğu için beni zorla fuhuş yaptırdığımdan bahisle beni şikâyet edeceğinden bahsederek beni tehdit etti. Akabinde Cenk benden 18.000 TL toplu para istedi. Bunun üzerine Cenk’e 3.000 TL daha verdim. Eşyalarımı istedim ancak vermediler. Cenk ve Kadir kendilerini şikâyet edersem devlet içerisinde adamlarının olduğunu kendilerine hiçbir şey olmayacağını, beni bulup zarar vereceklerini söyledi.”

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

S. A. ile bir dönem aynı evde kalan kadın arkadaşı A. K. da tanık olarak alınan ifadesinde “Kadir ve Cenk, S. üzerinde baskı kurarak ve tehdit ederek kendisinden kazandığı paradan para istemeye başladılar. S. de itiraz edince Cenk ve Kadir S.’yi öldürmekle tehdit ettiler. Cenk ve Kadir, S.’nin eskortluk yaparak kazandığı paraları elinden almaya çalışıyorlardı. Bunu da tehditle yapmaya çalışıyorlardı. S.’nin BMW X5 marka aracını Cenk kendisinden zorla ve tehditle aldı araç halen kendisindedir” dedi.

Polisin yaptığı tespitlere göre de S. A.’dan zorla alınan otomobil örgüt üyelerince İsmail Taşoku’na yönelik silahlı saldırıda da kullanıldı. Yılmaz ve Çetmi ise verdikleri ifadelerde eskort kadınların yağmalanmasına ilişkin suçlamaları kabul etmedi. İkili, “S. A. bize iftira atmıştır. Kesinlikle iddialar asılsızdır” dedi.

AVUKATIN OFİSİNİ KURŞUNLADILAR

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın toplam 61 sanığı bulunuyor. 20 kişinin tutuklu olduğu dosyada Serkan Kurtuluş örgüt lideri olmakla suçlanıyor. Kurtuluş ile bir diğer tutuklu sanık Lider Camgöz (34) geçen haziran ayında Interpol tarafından yakalandı.

Davanın 13 de şikâyetçisi bulunuyor. CHP eski milletvekili Bülent Baratalı, avukat oğlu Yiğit Baratalı, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, iş insanı Bülent Dabak ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar şikâyetçi olarak davada yer alan isimler arasında...

İddianameye göre, avukat Baratalı’nın ofise ile kullandığı otomobil gece yarısı çete üyeleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Benzer şekilde MHP’li başkan İsmail Taşoku da silahla yaralandı. Prof. Hotar ise örgüt lideri olmakla suçlanan Kurtuluş’un kendisine çeşitli zamanlarda gönderdiği tehdit içerikli ses kayıtlarını da dosyaya sundu. 27 saniyelik bir kayıtta Kurtuluş, Hotar’a yönelik “Benim paramı vereceksin. Bana iş yaptırdınız, bana adam vurdurttunuz. Bana iş adamlarını tehdit ettirdiniz. Sırtımdan milyon dolarlar kazandınız. Benim paramı vermeden hiçbirinize rahat uyku uyutmam” diyor.