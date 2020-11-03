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AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cenazede gözyaşları sel oldu... "Gamzem, cennet kokulum..."

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızın cenazesi, Antalya'da defnedildi.

Gamze Açar'ın cenazesi, Aksu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs tedbirleriyle kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Kızının mezarına sarılan annesi, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp nereye gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Son dakika... Cenazede gözyaşları sel oldu... Gamzem, cennet kokulum...

Cenaze töreninin ardından genç kızın mezarından bir poşete toprak dolduran dedesinin "Torunumun toprağıyla hiç solmayacak bir çiçek dikeceğim." sözleri, törene katılanları duygulandırdı.

Son dakika... Cenazede gözyaşları sel oldu... Gamzem, cennet kokulum...

Cumartesi günü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin beşinci katından düşen Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gamze Açar otelin beşinci katından düşüp ölmüştü Dayısı konuştu: Bu intihar değil cinayet
Gamze Açar otelin beşinci katından düşüp ölmüştü! Dayısı konuştu: Bu intihar değil cinayet
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