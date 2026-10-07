Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'de! Cemil Tugay'dan ilk açıklama

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

'İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR'

Cemil Tugay Genel Merkezi binasına giriş yaparken 'İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin. İzmir'i seviyorum.' ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan AK Parti Genel Merkez binasının önünden son gelişmeleri şu ifadelerle anlattı;

"Bugün geçişi tamamlanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından doğrudan rozet takılacak olan Cemil Tugay geçtiğimiz dakikalarda AK Parti genel merkezine ulaştı.

35 plakalı makam aracıyla birlikte AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. AK Parti genel merkezinin otopark kısmından girişini yaptı. Saatler 11'i gösterdiğinde bir program olacak burada. O program AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı görmüş olduğunuz bu kalabalığın sebebi de tam olarak o.

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Açılış toplantısı dolayısıyla hem AK Partili milletvekillerinin hem de bugün Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi dolayısıyla AK Partili İzmir teşkilatından buraya gelen isimlerin oluşturduğu kalabalığı görüyorsunuz.

Burası AK Parti konferans salonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önümüzdeki dakikalardan kürsüde olacak açıklamalarda bulunacak yapacağı açıklamalardan sonra Cemil Tugay’a rozet takılacak AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak rozet takıldıktan sonra siyasi hayatına devam edecek Cemil Tugay.

Cumhurbaşkanının vereceği mesajlar tabii ki o rozet töreni öncesinde önemli olacak. Çeşitli süslemelerin yapıldığını afişleri asıldığını görüyorsunuz. Bunlar 14 Ağustos'tan bu yana esasında burada duruyor. AK Parti 25. yılını kutladı. Burada 25. yılını kutladıktan sonra oluşturulan süslemeler halen burada duruyor.

Tabii toplamda şimdiye kadar yerel seçimlerden bu yana 107 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu. Bazı büyükşehir belediye başkanlıklarını Aydın'ı hatırlıyoruz. Şimdi de İzmir geçmiş olacak."

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AK PARTİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti'nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem olmuştu. Paylaşılan 30 saniyelik görüntüde, çöp dağının arasından açan çiçekler yer alırken, fonda ise 'İzmir Marşı'nın çalması ve video sonunda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği tarih olarak konuşulan 07.10.2026 tarihinin olması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.