Cemevlerine saldırı soruşturması... Bakan Soylu: Biz buradaki çapağı bulacağız

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Gazetecilerin cemevlerine saldırı soruşturması ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon.

Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi. Bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi. Ancak bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız."

KPSS'DE SIZINTI İDDİALARI

Bakan Soylu, KPSS ile ilgili iddialarla ilgili olarak da "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurul,u hem ardından Yükseköğretim Kurulu, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında." ifadelerini kullandı.

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CEMEVLERİNE SALDIRI SORUŞTURMASINDA BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde geçtiğimiz cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlatmıştı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlenmişti. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.