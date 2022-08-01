Son dakika: Cemevlerine saldırı... Bakan Soylu duyurdu: Yeni gözaltı var

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı.



Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.



Samimiyet, hasbilik ve birçok adımla desteklenen ülkemizin her tarafında oluşan bu kardeşlik iklimi tam da Muharrem Ayı’nın muhabbetine uygun anlayış; karanlık ellerin menfur ellerini engelleyecektir.



Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlandı. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir. Birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle. Allah birliğimizi daim etsin." dedi.

Haberin Devamı

1 GÖZALTI DAHA

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Ozan K.'nin (24), Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 cemevine yönelik saldırısında 1 kadın, kesici aletle yaralanmıştı. Ahmet Ozan K., saldırının ardından Eskişehir'deki arkadaşının yanına kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ahmet Ozan K.'nin emniyette sorgusu sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Asayiş Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışma sonucu 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayda gözaltı sayısı, 2'ye yükseldi.