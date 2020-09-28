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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cemal Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

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Son dakika... Cemal Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame düzenlendi. Konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M.'nin 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldıran 4 şüpheli hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen kişinin görüntüleri
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