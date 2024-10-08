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Son dakika... Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Cem Garipoğlu#DNA#Münevver Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 11:31

Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir." 

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#Cem Garipoğlu#DNA#Münevver Karabulut

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