Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: İlk adaylar pazar günü açıklanacak

Haberin Devamı

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Türkiye açısından yerel seçimler yaklaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız mesai harcayarak yerel seçime yönelik hazırlıklara başkanlık ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı aday adaylarının değerlendirilmesiyle ilgili yöntem var. Geldiğimiz noktada artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk kısmı belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde, kalanları ayın 15'inde Ankara'da açıklayacağız. Çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında devam ediyor. 15'indeki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçim beyannamemizi de açıklayacak. Yerel yönetim konusunda söyleyeceğimiz çok şey var. 20 yıldır yaptığımız çok şey var. Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıya imza atması için görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için demek oluyor ki sonuç çıkmış değil.