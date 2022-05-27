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Son dakika: Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun yeni iddialarına yanıt: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor

#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Çelikten Kılıçdaroğlunun yeni iddialarına yanıt: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıflarıyla ilgili yeni iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş.

* Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor.

* Kılıçdaroğlu’nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ’cü “bunları ben yıllar evvel söyledim” diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

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* Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6’lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından “mutfakta biri var” dedirtmeye devam ediyor.

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* Kılıçdaroğlu’nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.

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#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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