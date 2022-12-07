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Son dakika: Çelik'ten 'çocuk istismarı' açıklaması: Mağdurun yanındayız, her türlü desteği vereceğiz

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#Ömer Çelik#Çocuk İstismarı#Mağdur
Son dakika: Çelikten çocuk istismarı açıklaması: Mağdurun yanındayız, her türlü desteği vereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 23:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz" dedi.

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Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur.

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#Ömer Çelik#Çocuk İstismarı#Mağdur

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