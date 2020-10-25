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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çavuşoğlu'ndan net sözler: Artık dur demenin zamanı gelmiştir!

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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan net sözler: Artık dur demenin zamanı gelmiştir!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal paylaşımının ardından Çavuşoğlu'ndan çok sert bir tepki geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Geert Wildersın paylaşımına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki 
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