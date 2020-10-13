Son dakika... Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla soruları yanıtladı! Flaş sözler...

Çavuşoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez.

Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz.



Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım.



Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.



Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?

Biz her toplantıda Soçi Astana Cenevre toplantılarında ortaya çıkan İdlib'le ilgili tüm metinlerde bir şeyi vurguluyoruz: Suriye'nin toprak bütünlüğü. Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta var mı böyle bir şey?



Kimin adına uyarıyorsunuz ve neden o bölgelerden çekil diyorsunuz? Kürt kardeşlerimiz ve teröristler ayırt edersek ayrıştığımız konularda görüşlerimiz yakınlaşabilir.



İkincisi siz diyorsunuz ki Kıbrıs'ın egemen hakkı... Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu?



Neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? Siz de vurguladınız AB içinde dayanışmadan dolayı. Dayanışma haksız olan bir yerde AB'yi kör eder ve adaletten uzaklaştırır. Haksız yerde dayanışma içinde olmayalım. Rum kesiminin her yaptığı doğrudur anlayışı doğru değil.

Yunanistan bu kadar göçmeni öldürürken botları batırırken niye bir kez olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? neden Yunanistan çünkü AB üyesi dayanışma ruhu var o yüzden eleştiremeyiz. lütfen bunlardan kurtulun.



İsveçli Bakan:

Minsk grubu eş başkanlarını destekliyoruz. Başka herhangi bir alternatif yok. Askeri bir çözüm olamaz.





