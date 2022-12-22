Son dakika! Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler de gündeme gelmiş olup, Bakan Çavuşoğlu terörle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştır" denildi.