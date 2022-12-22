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Son dakika! Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#Son Dakika
Son dakika Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Blinken ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 19:50

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulanırken; Ukrayna ve Suriye'deki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik süreci ile önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler de gündeme gelmiş olup, Bakan Çavuşoğlu terörle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştır" denildi. 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#Son Dakika

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