Son dakika: Çatalca'da ağaçlık alanda yangın paniği

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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