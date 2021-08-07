Savaş ATAK - İstanbul DHA
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Son dakika: Çatalca'da ağaçlık alanda yangın paniği
İstanbul Çatalca'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.