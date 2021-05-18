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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

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Son dakika: Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Çapa semtinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Son dakika: Çapada İstanbul Tıp Fakültesinde yangın paniği

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