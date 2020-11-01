Son dakika... İstanbul Fatih Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin devam eden inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.