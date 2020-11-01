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Murat KORKMAZ/İstanbul (DHA) 
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Fatih Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

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Gelen son dakika haberine göre Fatih ilçesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Zeytinburnu ve Anadolu Yakası'ndan da görülebilen dumanların olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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  • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
  • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
  • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
  • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin devam eden inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.

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