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Son dakika... Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Başkan Güner dahil 36 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Çankaya Belediyesi#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, Çankaya Belediyesi ile Güner'in evinde ve birçok adreste arama yapıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında yer aldığı 36 şüpheli hakkında 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi ile Güner'in evinde ve belirlenen diğer adreslerde arama yapıldı. Polis, belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı. Belediyede yapılan aramaların ardından bazı belge ve dijital materyallere el konuldu. Polisin arama çalışmaları devam ettiği sırada eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, bazı partililerle birlikte belediye önünde açıklama yaptı.

Son dakika... Çankaya Belediyesine operasyon: Başkan Güner dahil 36 gözaltı kararı

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BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şimdiye kadar 27 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş; bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Son dakika... Çankaya Belediyesine operasyon: Başkan Güner dahil 36 gözaltı kararı

 

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ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan belediye binasında aramalar sürerken Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner, "Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Çankaya Belediyesine operasyon: Başkan Güner dahil 36 gözaltı kararı

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CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur. Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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#ANKARA#Çankaya Belediyesi#Operasyon

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