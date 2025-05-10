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Son dakika... Çanakkale’de zincirleme kaza: 6 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Zincirleme Kaza#Otobüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 13:51

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Çanakkale - Ezine kara yolunda meydana geldi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Truva Turizme ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Son dakika... Çanakkale’de zincirleme kaza: 6 ölü


6 CAN KAYBI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola döküldüğü kazada ilk belirlemelere karşı 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... Çanakkale’de zincirleme kaza: 6 ölü


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#Çanakkale#Zincirleme Kaza#Otobüs Kazası

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