Son dakika... Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı.
Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.
Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.
Alevler, kuvvetli rüzgara rağmen ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle