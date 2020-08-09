Son dakika... Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Alevler, kuvvetli rüzgara rağmen ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.