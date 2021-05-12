Son dakika: Çanakkale'de panik anları! Dumanlar yükseliyor...

Çanakkale'ye bağlı Özbek Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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