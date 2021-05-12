Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- AA
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Son dakika: Çanakkale'de panik anları! Dumanlar yükseliyor...
Çanakkale'de atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangının söndürülmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Çanakkale'ye bağlı Özbek Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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