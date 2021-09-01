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Gündem
Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Son dakika... Çanakkalede orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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