Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği askıya alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GEMİ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

ORMAN YANGININDAN GÖRÜNTÜLER