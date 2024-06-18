×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği askıya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Orman Yangını#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 16:54

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Haberin Devamı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika... Çanakkalede orman yangını Gemi trafiği askıya alındı

GEMİ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

ORMAN YANGININDAN GÖRÜNTÜLER

Son dakika... Çanakkalede orman yangını Gemi trafiği askıya alındı

Son dakika... Çanakkalede orman yangını Gemi trafiği askıya alındı

Son dakika... Çanakkalede orman yangını Gemi trafiği askıya alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Orman Yangını#Yangın

BAKMADAN GEÇME!