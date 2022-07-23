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Son dakika... Çanakkale ve Kocaeli'de orman yangını

#Çanakkale#Ezine#Orman Yangını
Son dakika... Çanakkale ve Kocaelide orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgeye arazi şartları dolayısı ile helikopter de istenildiği öğrenildi.

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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

KOCAELİ'DE DE YANGIN

Kocaeli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgeye arazi şartları dolayısı ile helikopter de istenildiği öğrenildi.

Son dakika... Çanakkale ve Kocaelide orman yangını

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alan tutuşarak alevlere teslim oldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin arazide ilerlemekte zorlandığı bölgeye yangın söndürme helikopterinin de istenildiği öğrenildi.

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#Çanakkale#Ezine#Orman Yangını

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