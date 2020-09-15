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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 orman yangın ihbar hattını aradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika... Çanakkalede orman yangını

 

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