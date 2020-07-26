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Mustafa SUİÇMEZ- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını

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Son dakika... Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'nin Ecebat ilçesi eski çöplük mevkisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eceabat ilcesinde eski çöplük mevkisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Son dakika... Çanakkalede orman yangını

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