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AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 15:30 |  Son Güncelleme:

Son dakika: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Son dakika: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın bölgesine

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalyanın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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