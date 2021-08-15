AA
Son Güncelleme:
Son dakika: Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın bölgesine
Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.