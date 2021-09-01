Son dakika... Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin 1 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği ve yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.