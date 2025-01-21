Son dakika... Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre, saat 23:38'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8.65 km altında gerçekleşti.

PROF. DR. ERSOY: ÖNEMLİ DEPREMLER VAR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem sonrası CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ersoy'un o açıklamaları;

"Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 5.2 büyüklüğündeki deprem çok hissedilebilir bir deprem. Çünkü en az 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme karşılık gelmekte. 4'ten daha güçlü hissedilebilir. Bölge itibariyle Ayvalık civarında, Burası malum Edremit Körfezi deprem sonucu açılmış körfezlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu körfezin kuzey kıyısı boyunca faylar var. Burada mesela tarihsel örneklerden vermek gerekirse, 1944'te çok önemli bir deprem var. Sanıyorum 6.8 büyüklüğündeydi. Onun dışında Ayvacık'ta geçen yıllar içerisinde, tam yılını hatırlamıyorum ama 3-5 yıl önce, yine önemli altının üzerinde depremler olmuştu. Bu bölgede sadece burada değil, kuzeyden Çanakkale'ye doğru olan tüm yerlerde önemli depremler var. Daha kuzeyde mesela 1953'te deprem var. Manyas depremi var 1964. Dolayısıyla buradaki depremler bizi şaşırtmaz. Önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Bu bölgenin şu özelliği var. Biz Marmara'yı konuşurken, İstanbul açıklarında Marmara Denizi'nin içerisinden geçen, Kuzey Anadolu fayının varlığından ve depremselliğinden konuşuyoruz. Ama hiç Karadeniz'e doğru bakmıyoruz."