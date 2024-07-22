Son dakika: Çanakkale'de 4.7'lik deprem... İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Saat 17:39'da gerçekleşen depremin derinliği 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.9 olarak açıkladı.

'BÖLGE İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem sonrası CNN TÜRK'te şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bölge için sürpriz değil, deprem bölgeleri. Ezine’ye doğru fay zonları var. Dördün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Şu deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz. Bu depremi geçiştirsek bile sonraki depremler de yapı stoğunu artıracak. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım."

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AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD yaptığı açıklamada "Çanakkale ilimizin Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: İHBARLARI TEK TEK DEĞERLENDİRİYORUZ.

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

ÇANAKKALE VALİSİ: TARAMALAR DEVAM EDİYOR

CNN Türk'e değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Valisi Ömer Toraman şu ifadeleri kullandı:

"Deprem olduğu andan itibaren bize her hangi bir olumsuzluk intikal etmedi. İlgili ekiplerimiz sahadalar. Taramalar devam ediyor. Vatandaşlarımız resmi açıklamaları takip etsinler. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği."