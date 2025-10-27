Son dakika: Çanakkale'de art arda depremler! Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.12'de gerçekleşen depremin derinliği 13.61 olarak kaydedildi. Bu depremin ardından 5 dakika sonra da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 13.19 km olarak ölçüldü.

"BÖLGE GERİLİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale'deki depremleri değerlendirdi. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun.