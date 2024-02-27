×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Çanakkalede 3.8 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 23:05

Son dakika haberi... Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Biga ilçesi olarak belirlenirken, deprem yerin 7.19 km altında gerçekleşti. 

Bugün saat 16.09’da, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki bir deprem daha meydana gelmiş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Deprem#Son Depremler

BAKMADAN GEÇME!