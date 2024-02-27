Son dakika... Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre, Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Biga ilçesi olarak belirlenirken, deprem yerin 7.19 km altında gerçekleşti.
Bugün saat 16.09’da, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki bir deprem daha meydana gelmiş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-02-27
Saat:22:52:33 TSİ
Enlem:40.2925 N
Boylam:27.00694 E
Derinlik:7.19 km
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