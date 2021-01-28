Son dakika... Çanakkale'de 2 kişi barajda kaybolmuştu! Acı haber geldi

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu.

Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefona ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde ara verilen arama-kurtarma çalışmaları bu sabah saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, baraj suyunda arama yapıyor. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı kullanıldığı da öğrenildi.

BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aramalar sonucu 2 kişiden evli ve 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cansız bedenine ulaşıldı. Deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Mürsel Meracıoğlu için yürütülen çalışmalar, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam ediyor.