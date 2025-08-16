Son dakika... Çanakkale ve Sinop'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

×
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve Sinop’un Gerze ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

SİNOP'TA ORMAN YANGINI

Sinop’un Gerze ilçesinde Belören Köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.

