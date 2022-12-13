Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Çanakkale Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#Çanakkale
Son dakika... Çanakkale Bigada 4.3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 06:34

AFAD'ın verilerine göre saat 06:21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Haberin Devamı

Son dakika haberine göre merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:21'de meydana gelen depremin derinliği 12,12 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Son dakika... Çanakkale Bigada 4.3 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili mesaj paylaşırken deprem etiketi Twitter gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#AFAD#Çanakkale

BAKMADAN GEÇME!

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter

BAKMADAN GEÇME!

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter