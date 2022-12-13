Son dakika... Çanakkale Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberine göre merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:21'de meydana gelen depremin derinliği 12,12 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili mesaj paylaşırken deprem etiketi Twitter gündeminde ilk sıraya yerleşti.