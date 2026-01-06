×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Çanakkale#Ege Denizi Sarsıntı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 14:37

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıklarında Çanakkale bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

