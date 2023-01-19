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Son dakika: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#AFAD#Çanakkale
Son dakika: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 06:07

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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AFAD'dan aktarılan habere göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında saat 05.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Bu bölgelerde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.22’de Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerine yer verildi

Son dakika: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

 

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#Deprem#AFAD#Çanakkale

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