Son dakika: Can Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kemal Can tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Can Holding yetkilileri hakkÄ±nda "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma", "yÃ¶netme" ve "kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma", "suÃ§tan elde edilen mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama" ve "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Can Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kemal Can'Ä±n Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Can, "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma", "yÃ¶netme" ve "mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin gayrimeÅŸru kaynaÄŸÄ±nÄ± gizlemek" suÃ§larÄ±ndan tutuklamasÄ± talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.

Hakimlik, ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§lardan tutuklanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Can Holding bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketler Ã¼zerinden suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurulduÄŸu, bu Ã¶rgÃ¼t aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k", "vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±", "kaynaÄŸÄ± belirsiz gelirlerin ÅŸirket hesaplarÄ±na sokulmasÄ±", "suÃ§tan elde edilen gelirlerin aklanmasÄ±"na yÃ¶nelik Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ eylemlerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) raporlarÄ± ile mali denetim birimlerinin dÃ¼zenlediÄŸi inceleme raporlarÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Can Holding bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketler Ã¼zerinden kaynaÄŸÄ± belirsiz yÃ¼klÃ¼ tutarda para giriÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu paralarÄ±n Ã§eÅŸitli ÅŸirketler arasÄ±nda aktarÄ±larak izlerinin gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, faturasÄ±z iÅŸlemler ve sahte belge dÃ¼zenlemeleriyle vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

Holding yapÄ±sÄ± altÄ±nda kurulan Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Kemal Can ve Mehmet Åžakir Can liderliÄŸinde hareket ederek aynÄ± faaliyet alanlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ÅŸirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netim kurullarÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±p sorumluluÄŸu Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri arasÄ±nda daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ve bu yolla hukuki yaptÄ±rÄ±mlardan kaÃ§mayÄ± hedeflediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AyrÄ±ca ticari faaliyeti bulunmayan ÅŸirketlerde nakit sermaye artÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sermaye artÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± olarak ortaklara borÃ§lar hesabÄ±nÄ±n gÃ¶sterildiÄŸi, bu borÃ§larÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±, ortaklara borÃ§lar hesabÄ±nda gÃ¶rÃ¼len tutarlarÄ±n 7256 sayÄ±lÄ± "VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± Kanunu" kapsamÄ±nda ÅŸirkete yeniden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gerÃ§ekleÅŸtirilen bu iÅŸlemlerin, kanunun amacÄ±na aykÄ±rÄ± ÅŸekilde suÃ§tan saÄŸlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanmasÄ± niteliÄŸinde olduÄŸu iddiasÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

MASAK raporlarÄ±yla elde edilen bulgular doÄŸrultusunda suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k", "kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi Ã¶ncÃ¼l suÃ§lardan elde ettiÄŸi yasa dÄ±ÅŸÄ± gelirler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ticari hacmini geniÅŸlettiÄŸi, eÄŸitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektÃ¶rlerde ÅŸirket alÄ±mlarÄ±, hisse devirleri ve yatÄ±rÄ±m faaliyetlerinin doÄŸrudan suÃ§ gelirleriyle finanse edildiÄŸi, bu yolla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hem ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmayÄ± hem de kamuoyu nezdinde meÅŸruiyet kazanmayÄ± hedeflediÄŸi kaydedilmiÅŸti.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 121 ÅŸirketin mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Ä°stanbul Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, dÃ¼zenledikleri operasyonda aralarÄ±nda Can YayÄ±n Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kenan TekdaÄŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 6 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Kayyum atanan ÅŸirketlerin bazÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±:

"HabertÃ¼rk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon YayÄ±ncÄ±lÄ±k, BoÄŸaziÃ§i Radyo Televizyon YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ReklamcÄ±lÄ±k, Enerji Petrol ÃœrÃ¼nleri Pazarlama, DoÄŸa OkullarÄ± Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Bilgi DoÄŸa EÄŸitim Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Turktobacco Sigara Ä°Ã§ ve DÄ±ÅŸ Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon YayÄ±ncÄ±lÄ±k ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anonim Åžirketi."

Adliyeye gÃ¶nderilen ve savcÄ±lÄ±kta ifadeleri alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden D.Ã‡, D.C, M.K. ve K.Ã‡. "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma" ve "kara para aklama" suÃ§larÄ±ndan, C.C. ise "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklanmalarÄ± talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.

ÅžÃ¼pheli TekdaÄŸ ise aynÄ± suÃ§lardan "ev hapsi" ve "yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ÅŸeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe gÃ¶nderilmiÅŸti.

Hakimlik, D.Ã‡, D.C, M.K, K.Ã‡. ve C.C'nin Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§lardan tutuklanmasÄ±na, ÅŸÃ¼pheli Kenan TekdaÄŸ hakkÄ±nda ise "ev hapsi" ve "yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ÅŸeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Ã–te yandan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± yetkisizlik nedeniyle Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶ndermiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda ise Can Holding'e ait 10 ÅŸirkete daha kayyum atanmasÄ±na karar verilmiÅŸti. Kayyum atanan 10 ÅŸirketin isimleri ise ÅŸÃ¶yle aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±:

"TÃ¼rktab Marketing Sigara ve TÃ¼tÃ¼ncÃ¼lÃ¼k AÅž, ZA Lojistik ve AraÃ§ Kiralama Hizmetleri Ticaret AÅž, Canpet Benzin Ä°stasyon Ä°ÅŸletmeciliÄŸi AÅž, Tares Tek. ÃœrÃ¼nleri Ä°Ã§ ve DÄ±ÅŸ Tic. Ltd Åžti, Furkon Teknik HÄ±rdavat Sanayi ve DÄ±ÅŸ Ticaret Ltd Åžti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AÅž, MCN Petrol AÅž, YÃ¶n Ã–zel EÄŸitim BasÄ±m YayÄ±n San. Tic. AÅž, Mer YatÄ±rÄ±m ve Ã–zel EÄŸitim Hiz. AÅž, ArÄ± Bilim Ä°novasyon EÄŸitim Hizmetleri AÅž."

