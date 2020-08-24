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Halil YILMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çakarlı minibüsteki saldırgan tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi

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Son dakika... Çakarlı minibüsteki saldırgan tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi
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İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes Uysal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (28) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı.

Saldırgan bugün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Muhammed Enes Uysal (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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