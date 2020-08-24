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ELİF YAVUZ-HARUN UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

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İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes Uysal adliyeye sevk edildi.

Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti.

Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes Uysal ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes Uysal'ın küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu.

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen Uysal Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. 

Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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