Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
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Son dakika: 'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istendi
Gelen son dakika haberine göre, Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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