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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: 'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istendi

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Son dakika: 'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istendi
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Gelen son dakika haberine göre, Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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